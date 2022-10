Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TCM Group A-S Registered wird voraussichtlich am 15.11.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,66 DKK. Das entspräche einer Verringerung von 58,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,04 DKK erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 265,0 Millionen DKK – das wäre ein Zuwachs von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 262,4 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,10 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,55 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,14 Milliarden DKK aus im Gegensatz zu 1,11 Milliarden DKK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at