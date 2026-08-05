TCM Group A-S Registered Shs Aktie

TCM Group A-S Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H77X / ISIN: DK0060915478

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TCM Group A-S Registered wird voraussichtlich am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,950 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TCM Group A-S Registered 2,14 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TCM Group A-S Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 395,0 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 349,1 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,10 DKK je Aktie, gegenüber 7,51 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,48 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 1,28 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TCM Group A-S Registered Shs

mehr Nachrichten