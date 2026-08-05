TCM Group A-S Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H77X / ISIN: DK0060915478
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
TCM Group A-S Registered wird voraussichtlich am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,950 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TCM Group A-S Registered 2,14 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TCM Group A-S Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 395,0 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 349,1 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,10 DKK je Aktie, gegenüber 7,51 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,48 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 1,28 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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