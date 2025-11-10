TCM Group A-S Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H77X / ISIN: DK0060915478
|
10.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TCM Group A-S Registered lädt voraussichtlich am 25.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,26 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TCM Group A-S Registered noch 0,840 DKK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 294,0 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 277,7 Millionen DKK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,30 DKK, gegenüber 5,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden DKK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TCM Group A-S Registered Shsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: TCM Group A-S Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.05.25
|Ausblick: TCM Group A-S Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TCM Group A-S Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TCM Group A-S Registered Shs
|67,60
|-1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.