WKN DE: A2H77X / ISIN: DK0060915478

10.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TCM Group A-S Registered lädt voraussichtlich am 25.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,26 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TCM Group A-S Registered noch 0,840 DKK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 294,0 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 277,7 Millionen DKK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,30 DKK, gegenüber 5,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

TCM Group A-S Registered Shs

