Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TCM Group A-S Registered wird voraussichtlich am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,690 DKK je Aktie gegenüber 1,15 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 351,7 Millionen DKK gegenüber 308,1 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,76 DKK, gegenüber 7,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,45 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at