TCM Group A-S Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2H77X / ISIN: DK0060915478

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04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TCM Group A-S Registered wird voraussichtlich am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass TCM Group A-S Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,11 Prozent auf 347,0 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte TCM Group A-S Registered noch 288,9 Millionen DKK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,70 DKK im Vergleich zu 7,51 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden DKK, gegenüber 1,28 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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