Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TCM Group A-S Registered wird voraussichtlich am 28.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass TCM Group A-S Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,130 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,31 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 264,0 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 274,9 Millionen DKK umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 DKK, gegenüber 7,77 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,06 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,15 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at