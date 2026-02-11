Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TCM Group A-S Registered lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TCM Group A-S Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,46 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,20 DKK je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 326,0 Millionen DKK – das würde einem Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 301,4 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,80 DKK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,52 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,27 Milliarden DKK, gegenüber 1,21 Milliarden DKK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at