18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TDK gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TDK wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 33,30 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TDK noch 29,07 JPY je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 626,19 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 581,04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 100,39 JPY im Vergleich zu 88,10 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 2.370,53 Milliarden JPY, gegenüber 2.204,81 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TDK Corp.

Analysen zu TDK Corp.

Aktien in diesem Artikel

TDK Corp.

