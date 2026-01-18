TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh Aktie
Erste Schätzungen: TDK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TDK wird voraussichtlich am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass TDK für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,212 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll TDK im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,580 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 15,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,46 Milliarden USD in den Büchern standen.
