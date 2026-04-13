TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh Aktie

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WKN: 866790 / ISIN: US8723514084

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TDK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TDK lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,091 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 355,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TDK in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,72 Milliarden USD im Vergleich zu 3,51 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,653 USD, gegenüber 0,580 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 15,56 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,46 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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