TDK Aktie
WKN: 857032 / ISIN: JP3538800008
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TDK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TDK gibt voraussichtlich am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass TDK im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,37 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,31 JPY je Aktie gewesen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 589,61 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 534,26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 103,31 JPY, gegenüber 88,10 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 2.453,66 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.204,81 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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