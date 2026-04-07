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WKN DE: A40R4H / ISIN: IE000IVNQZ81

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TE Connectivity informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TE Connectivity äußert sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,68 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll TE Connectivity 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,73 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TE Connectivity 4,14 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,07 USD, gegenüber 6,16 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 19,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,26 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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