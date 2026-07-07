TE Connectivity Aktie

TE Connectivity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40R4H / ISIN: IE000IVNQZ81

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TE Connectivity informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TE Connectivity wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TE Connectivity in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 5,01 Milliarden USD im Vergleich zu 4,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,23 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,16 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,59 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,26 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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