Erste Schätzungen: TE Connectivity stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TE Connectivity wird voraussichtlich am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll TE Connectivity 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,51 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TE Connectivity 3,84 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,16 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,16 Milliarden USD, gegenüber 17,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at