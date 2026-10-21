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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TeamLease Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TeamLease Services wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass TeamLease Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 16,41 INR je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 30,32 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,71 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 89,70 INR je Aktie, gegenüber 83,30 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 126,59 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 117,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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