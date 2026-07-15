Erste Schätzungen: TeamLease Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TeamLease Services äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 16,86 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 15,83 INR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,23 Prozent auf 29,56 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 89,16 INR, wohingegen im Vorjahr noch 83,30 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 126,66 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 117,91 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at