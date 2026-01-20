TeamLease Services Aktie

TeamLease Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AE0U / ISIN: INE985S01024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: TeamLease Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TeamLease Services gibt voraussichtlich am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 19,32 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TeamLease Services 16,95 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 30,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,21 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 80,71 INR im Vergleich zu 64,86 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 123,06 Milliarden INR, gegenüber 111,56 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TeamLease Services Ltd

mehr Nachrichten