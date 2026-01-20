Erste Schätzungen: TeamLease Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TeamLease Services gibt voraussichtlich am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 19,32 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TeamLease Services 16,95 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 30,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,21 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 80,71 INR im Vergleich zu 64,86 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 123,06 Milliarden INR, gegenüber 111,56 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at