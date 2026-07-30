Teamshares Aktie
WKN DE: A42DZG / ISIN: US87821B1098
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Teamshares präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Teamshares wird voraussichtlich am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,233 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 152,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,660 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,660 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 668,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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