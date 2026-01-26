TeamViewer Aktie

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

Analysen im Fokus 26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TeamViewer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Schätzungen: TeamViewer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bei TeamViewer stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

TeamViewer gibt voraussichtlich am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,150 EUR je Aktie gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 177,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei TeamViewer für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 193,3 Millionen EUR aus.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,770 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 762,8 Millionen EUR, gegenüber 671,4 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

TeamViewer 5,82 -0,60% TeamViewer

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

