TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Analysen im Fokus
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TeamViewer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TeamViewer gibt voraussichtlich am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,150 EUR je Aktie gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 177,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei TeamViewer für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 193,3 Millionen EUR aus.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,770 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 762,8 Millionen EUR, gegenüber 671,4 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu TeamViewer
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|5,82
|-0,60%