Erste Schätzungen: Tech Mahindra präsentiert Quartalsergebnisse

Tech Mahindra veröffentlicht voraussichtlich am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,37 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tech Mahindra noch 13,17 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Tech Mahindra im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 148,41 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 25 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,89 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 43 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 58,21 INR aus, während im Fiskalvorjahr 48,00 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 43 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 567,07 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 529,88 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at