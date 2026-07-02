Erste Schätzungen: Tech Mahindra stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tech Mahindra wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 18,32 INR je Aktie gegenüber 12,87 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 154,05 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 15,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tech Mahindra einen Umsatz von 133,51 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 77,32 INR im Vergleich zu 54,28 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 40 Analysten durchschnittlich bei 621,21 Milliarden INR, gegenüber 568,15 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at