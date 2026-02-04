TechnipFMC Aktie
Erste Schätzungen: TechnipFMC gewährt Anlegern Blick in die Bücher
TechnipFMC wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,515 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent auf 2,54 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,95 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 9,08 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
