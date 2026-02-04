TechnipFMC Aktie

TechnipFMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJQK / ISIN: GB00BDSFG982

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: TechnipFMC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TechnipFMC wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,515 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent auf 2,54 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,95 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 9,08 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TechnipFMC PLC Registered Shs

Analysen zu TechnipFMC PLC Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

TechnipFMC PLC Registered Shs 47,11 -1,34%

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

