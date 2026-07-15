Erste Schätzungen: TechnipFMC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TechnipFMC wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,800 USD je Aktie gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,92 Prozent auf 2,67 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 10,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at