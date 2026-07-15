TechnipFMC Aktie

TechnipFMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJQK / ISIN: GB00BDSFG982

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TechnipFMC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TechnipFMC wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,800 USD je Aktie gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,92 Prozent auf 2,67 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 10,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TechnipFMC PLC Registered Shs

mehr Nachrichten