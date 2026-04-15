Erste Schätzungen: TechnipFMC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TechnipFMC wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,566 USD je Aktie gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,52 Milliarden USD gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,30 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,67 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 9,93 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at