Erste Schätzungen: TechTarget mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TechTarget wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,650 USD je Aktie gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 80,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,52 USD, gegenüber 2,22 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 315,6 Millionen USD im Vergleich zu 263,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at