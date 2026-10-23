TechTarget Aktie
WKN DE: A40MZE / ISIN: US87874R3084
|
23.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TechTarget stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TechTarget wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 121,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 122,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,270 USD, gegenüber -14,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 490,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 486,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TechTarget Inc Registered Shs
|
23.10.26
|Erste Schätzungen: TechTarget stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: TechTarget vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: TechTarget präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: TechTarget legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu TechTarget Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|TechTarget Inc Registered Shs
|3,28
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.