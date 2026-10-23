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WKN DE: A40MZE / ISIN: US87874R3084

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23.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TechTarget stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TechTarget wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 121,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 122,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,270 USD, gegenüber -14,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 490,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 486,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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