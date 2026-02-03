Erste Schätzungen: Teck Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Teck Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,922 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,700 CAD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent auf 2,99 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,79 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,52 CAD, gegenüber 0,630 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 10,62 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,07 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at