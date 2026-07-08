Teck Resources Aktie
WKN: 855086 / ISIN: CA8787423034
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Teck Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Teck Resources stellt voraussichtlich am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,17 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 CAD je Aktie vermeldet.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,32 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 63,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,02 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,05 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,84 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,47 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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