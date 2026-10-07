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WKN: 858265 / ISIN: CA8787422044

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Teck Resources präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Teck Resources wird voraussichtlich am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,39 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 139,66 Prozent erhöht. Damals waren 0,580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Teck Resources 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,17 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Teck Resources 3,39 Milliarden CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,07 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,84 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,11 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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