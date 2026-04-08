Teck Resources Aktie
WKN: 858265 / ISIN: CA8787422044
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Teck Resources präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Teck Resources wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 37,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,14 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,29 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,87 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,84 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,00 Milliarden CAD, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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