Teck Resources Aktie
WKN: 855086 / ISIN: CA8787423034
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Teck Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Teck Resources wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
11 Analysten schätzen, dass Teck Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 37,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,16 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,29 Milliarden CAD umgesetzt.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,91 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,84 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,09 Milliarden CAD, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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