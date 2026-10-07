Teck Resources Aktie
WKN: 855086 / ISIN: CA8787423034
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Teck Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Teck Resources wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,39 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 139,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,580 CAD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 24,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,22 Milliarden CAD gegenüber 3,39 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,06 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,84 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,10 Milliarden CAD, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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