Teck Resources Aktie
WKN: 858265 / ISIN: CA8787422044
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Teck Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Teck Resources öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,42 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Teck Resources 0,580 CAD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 25,97 Prozent auf 4,26 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,39 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,12 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,84 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,21 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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