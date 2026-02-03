Erste Schätzungen: Teck Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teck Resources präsentiert in der voraussichtlich am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,908 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Teck Resources ein EPS von 0,700 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,15 Prozent auf 3,01 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Teck Resources noch 2,79 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,51 CAD, gegenüber 0,630 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 10,64 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,07 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at