Erste Schätzungen: Teck Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teck Resources wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Teck Resources noch 0,420 CAD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Teck Resources in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,27 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,02 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,02 CAD je Aktie, gegenüber 2,84 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 14,41 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 10,76 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at