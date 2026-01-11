Erste Schätzungen: TECMO KOEI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TECMO KOEI stellt voraussichtlich am 26.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass TECMO KOEI für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 45,37 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 29,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll TECMO KOEI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 27,26 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 56,92 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 107,21 JPY, gegenüber 119,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 89,43 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 83,15 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at