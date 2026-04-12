Erste Schätzungen: TECMO KOEI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TECMO KOEI wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 52,03 JPY gegenüber 39,47 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,82 Milliarden JPY – ein Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TECMO KOEI 30,58 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 101,83 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 119,14 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 86,74 Milliarden JPY, gegenüber 83,15 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at