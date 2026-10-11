TECMO KOEI HOLDINGS Aktie

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WKN DE: A0RLRP / ISIN: JP3283460008

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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TECMO KOEI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TECMO KOEI gibt voraussichtlich am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 15,52 JPY gegenüber 23,38 JPY im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,47 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,12 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 109,79 JPY je Aktie, gegenüber 131,77 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 89,68 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 88,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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