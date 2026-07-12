Erste Schätzungen: TECMO KOEI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TECMO KOEI präsentiert voraussichtlich am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 26,23 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TECMO KOEI 19,23 JPY je Aktie erwirtschaftet.

TECMO KOEI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,00 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 104,17 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 131,77 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 89,08 Milliarden JPY, gegenüber 88,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at