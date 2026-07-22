Erste Schätzungen: Tecnoglass gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tecnoglass wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,533 USD. Das entspräche einer Verringerung von 43,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,940 USD erwirtschaftet wurden.

Tecnoglass soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 265,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD, gegenüber 3,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 983,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at