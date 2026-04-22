Tecnoglass Aktie

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WKN DE: A1XBE8 / ISIN: KYG872641009

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tecnoglass legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tecnoglass wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,720 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tecnoglass 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tecnoglass in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 242,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 222,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,42 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,10 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 983,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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