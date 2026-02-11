Tecnotree Corporation Registered Shs Aktie

Tecnotree Corporation Registered Shs

WKN DE: A40BGL / ISIN: FI4000570890

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Tecnotree stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tecnotree wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,452 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 1406,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tecnotree 0,030 EUR je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent auf 19,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,802 EUR, gegenüber 0,500 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 71,8 Millionen EUR im Vergleich zu 71,6 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

