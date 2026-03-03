03.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Tecogen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tecogen lädt voraussichtlich am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tecogen noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 22,20 Prozent auf 4,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,260 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,190 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 26,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 22,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

