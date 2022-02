Erste Schätzungen: Tecogen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tecogen präsentiert in der voraussichtlich am 10.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD. Das entspräche einem Gewinn von 93,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,160 USD erwirtschaftet wurden.

Tecogen soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 23,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 28,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at