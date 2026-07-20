Tel-Aviv Stock Exchange Aktie

Tel-Aviv Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PYGE / ISIN: IL0011590291

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tel-Aviv Stock Exchange stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tel-Aviv Stock Exchange präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,724 ILS je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tel-Aviv Stock Exchange noch 0,480 ILS je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 30,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 136,1 Millionen ILS. Dementsprechend geht der Experte bei Tel-Aviv Stock Exchange für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 177,0 Millionen ILS aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 2,96 ILS, gegenüber 1,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 712,6 Millionen ILS geschätzt, nachdem im Vorjahr 563,5 Millionen ILS generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tel-Aviv Stock Exchange Limited Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Tel-Aviv Stock Exchange Limited Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tel-Aviv Stock Exchange Limited Registered Shs 41,82 -3,31% Tel-Aviv Stock Exchange Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen