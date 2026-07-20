Erste Schätzungen: Tel-Aviv Stock Exchange stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tel-Aviv Stock Exchange präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,724 ILS je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tel-Aviv Stock Exchange noch 0,480 ILS je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 30,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 136,1 Millionen ILS. Dementsprechend geht der Experte bei Tel-Aviv Stock Exchange für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 177,0 Millionen ILS aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 2,96 ILS, gegenüber 1,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 712,6 Millionen ILS geschätzt, nachdem im Vorjahr 563,5 Millionen ILS generiert wurden.

Redaktion finanzen.at