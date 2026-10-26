Tel-Aviv Stock Exchange Aktie

Tel-Aviv Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PYGE / ISIN: IL0011590291

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tel-Aviv Stock Exchange stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tel-Aviv Stock Exchange lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,861 ILS aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 ILS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 28,55 Prozent auf 189,1 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,1 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,45 ILS im Vergleich zu 1,97 ILS im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 755,0 Millionen ILS, gegenüber 563,5 Millionen ILS ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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