Erste Schätzungen: TELA Bio präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TELA Bio wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,186 USD. Das entspräche einem Gewinn von 25,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,250 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll TELA Bio mit einem Umsatz von insgesamt 18,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,11 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,658 USD, gegenüber -0,830 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 86,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at