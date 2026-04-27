TELA Bio Aktie
WKN DE: A2PUP9 / ISIN: US8723811084
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TELA Bio präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TELA Bio wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,186 USD. Das entspräche einem Gewinn von 25,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,250 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll TELA Bio mit einem Umsatz von insgesamt 18,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,11 Prozent verringert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,658 USD, gegenüber -0,830 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 86,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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