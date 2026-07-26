Erste Schätzungen: TELA Bio stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TELA Bio äußert sich voraussichtlich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass TELA Bio für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,174 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,654 USD, gegenüber -0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 86,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at