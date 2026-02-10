Erste Schätzungen: Teladoc öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Teladoc präsentiert voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 21 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,179 USD. Dies würde einen Gewinn von 36,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Teladoc -0,280 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,81 Prozent auf 635,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 640,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

21 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,179 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -5,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,52 Milliarden USD, gegenüber 2,57 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at