Erste Schätzungen: Tele2 (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tele2 (A) lässt sich voraussichtlich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tele2 (A) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,83 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,40 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tele2 (A) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 7,88 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,78 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,87 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 5,54 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 29,70 Milliarden SEK, gegenüber 29,58 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
